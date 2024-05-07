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Безпекова угода України і США та закордонні гості на інавгурації Путіна — головні новини ранку 7 травня
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Безпекова угода України і США та закордонні гості на інавгурації Путіна — головні новини ранку 7 травня

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Володимир Путін
Очільник Кремля Путін відвідує православну пасхальну службу в Храмі Христа Спасителя в Москві, Росія, 5 травня 2024 року. REUTERS/Valeriy Sharifulin

Україна прагне завершити безпекову угоду зі США у травні; Шольц підтримує використання 90% доходів від заморожених активів РФ на зброю для України; сім країн ЄС планують взяти участь в інавгурації Путіна та Сі підтримує глобальне олімпійське перемир'я після пропозиції Макрона Суспільне підготувало головні новини ранку 7 травня.

1. Україна прагне завершити безпекову угоду зі США у травні

Україна провела четвертий раунд переговорів із США щодо майбутньої двосторонньої безпекової угоди.

Сторони обговорили найбільш принципові положення угоди, формулювання низки питань, а також визначили дату наступного раунду переговорів.

"Маємо пришвидшити процес, щоби фіналізувати укладення двосторонньої безпекової угоди вже цього місяця", – наголосив керівник офісу президента Андрій Єрмак.

Контекст: У березні 2023 року президент Зеленський заявив, якщо на час війни Україна не може стати членом НАТО, то хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки.

Наразі понад 30 країн приєдналися до Спільної декларації G7 щодо підтримки України. Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Канада, Нідерланди, Фінляндія та Латвія вже підписали двосторонні угоди з Києвом.

Україна готує двосторонні безпекові угоди ще з сімома країнами, включно зі США.

2. Шольц підтримує використання 90% доходів від заморожених активів РФ на зброю для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підтримує ідею використання близько 90% доходів, отриманих від заморожених російських активів, на закупівлю зброї для України по всьому світу.

Про це повідомляє Reuters.

Шольц додав, що Німеччина та країни Балтії наполягають на швидкому розширенні виробництва зброї в Європі. За його словами, виробництво боєприпасів і систем ППО вже збільшено.

Контекст: У середині березня глава євродипломатії Жозеп Боррель виступив із пропозицією використати 90% доходів від заморожених російських активів для закупівлі зброї для ЗСУ через Європейський фонд миру.

10% він пропонував перевести до бюджету ЄС з метою використання їх для підвищення потенціалу української оборонної промисловості.

3. Сім країн ЄС планують взяти участь в інавгурації Путіна

Сполучені Штати та більшість країн Європейського Союзу бойкотуватимуть церемонію інавгурації Путіна в Кремлі на новий шестирічний термін президентства. Водночас Франція та деякі інші країни ЄС надішлють своїх представників.

Про це пише Reuters.

Європейський дипломат сказав, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть інавгурацію, але очікується, що сім інших країн пришлють своїх представників. Крім Франції, очікується участь Угорщини та Словаччини, повідомили два дипломатичні джерела.

Чому це важливо: У Міністерстві закордонних справ України закликали не визнавати Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.

4. Сі підтримує глобальне олімпійське перемир'я після пропозиції Макрона

Очільник Китаю Сі Цзіньпін 6 травня підтримав ідею глобального перемир'я під час Олімпійських ігор у Парижі цього літа.

Про це пише Le Monde.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон висловив надію на підтримку Китаєм олімпійського перемир'я — давньої традиції, що дозволяє безпечно проїжджати спортсменам на Олімпіаду.

Макрон привітав готовність свого китайського колеги "звернутися до всіх зацікавлених сторін з проханням встановити олімпійське перемир'я під час наших майбутніх Ігор".

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