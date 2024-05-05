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Представників Чехії та Естонії не буде на інавгурації Путіна. Прага відкликала посла в РФ
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Представників Чехії та Естонії не буде на інавгурації Путіна. Прага відкликала посла в РФ

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Чехія та Естонія не будуть на інавгурації Путіна 7 травня
Президент Росії Володимир Путін. AP

Дипломатичні представники Чехії та Естонії не прийдуть на інавгурацію президента РФ Володимира Путіна, яка має відбутися 7 травня. Крім того, уряд Чехії відкликав свого посла в Росії Вітєзслава Півоньку.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про таке в інтерв'ю на телеканалі TV Nova, у програмі "За п'ять хвилин дванадцята".

"Теперішні відносини Чехії з Росією не пасують для участі представника нашого посольства в інавгурації президента Росії", — сказав Ліпавський.

Посол Півонька піде з посади наприкінці травня. "Ми інтенсивно працюємо над кандидатурою нового посла. Нинішній посол вже відкликаний. Я вірю, що новий посол Чехії колись з'явиться", — сказав Ліпавський. Раніше ЗМІ припускали, що до дипломатичної місії в Росії може приєднатися Даніель Коштовал, ексзаступник міністра оборони.

Конституційні чиновники вже деякий час обговорюють, чи варто мати посла в Москві, зважаючи на поточну російську військову агресію в Україні.

Як пишуть České noviny, у Чехії напружені дипломатичні відносини з Росією з 2021 року після того, як чеські спецслужби та слідчі виявили, що агенти російських спецслужб причетні до вибухів у 2014 році на складах боєприпасів у Врбетіце на Злінщині.

Представників Естонії теж не буде на інавгурації, ідеться в матеріалі Естонської громадської телерадіомовної компанії (ERR). Про це заявив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна.

"Естонія не може легітимізувати дипломатичні відносини з державою-агресором, і ми вирішили не відвідувати церемонію інавгурації Путіна, — сказав міністр. — Ми відкрито і послідовно засуджуємо режим путінського тероризму і не маємо наміру відвідувати урочистості на честь того, кого розшукує Міжнародний кримінальний суд".

Цахкна додав, що березневі вибори президента в Росії не були ані демократичними, ані відкритими, ані чесними, тому інавгурація — "це просто вистава, яку розігрує Путін".

Що відомо про "вибори" президента Росії

За офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.

За даними екзит-полу Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), Володимир Путін набрав 87% голосів. Екзит-поли Фонду суспільної думки (ФСД) вказують, що Путін лідирує з результатом у понад 87%.

За словами співголови російського руху "Голос" (визнаний у РФ іноагентом) Станіслава Андрійчука, наразі аналіз явки на вибори президента РФ "вказує на фальсифікації".

Загалом на карту виборів "Голосу" надійшло 1 648 повідомлень про порушення.

"У деяких регіонах РФ явка зовсім неприродна, вона намальована там у деяких територіальних виборчих комісіях: усі сусідні дільничі виборчі комісії показують приблизно однаковий відсоток за явкою аж до десятої частки. Такого у реальному житті не буває. Це ознака відвертої фальсифікації", — пояснив Андрійчук.

"Вибори" в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів. 17 березня — був третім, останнім днем голосування.

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