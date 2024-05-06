Закон про мобілізацію, який президент Зеленський підписав 16 квітня, запрацює з 18 травня. Він зокрема передбачає, що військовозобов'язані чоловіки упродовж 60 днів з моменту введення закону в дію повинні оновити дані в ТЦК, ЦНАПі або в електронному кабінеті військовозобов’язаного. Цей кабінет Міноборони запустить 18 травня. Більше про нього — у матеріалі Суспільного.

Що таке е-кабінет військовозобов’язаного

Це мобільний застосунок. Як обіцяють у Міноборони, в ньому можна буде онлайн оновити дані військовозобов'язаного, які туди будуть підтягуватися з "Оберегу" — електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Загалом в цьому реєстрі міститься 33 пункти персональних даних кожного чоловіка призовного віку, проте зараз, в основному, йдеться про оновлення та уточнення трьох з них — адреси проживання, номера телефону та імейлу.

Які саме дані з "Оберега" будуть в електронному кабінеті

"Оберіг" бере дані з шістьох реєстрів:

Державної податкової служби.

Мін'юсту.

Державної реєстрації актів цивільного стану.

Державної судової адміністрації.

Державної прикордонної служби.

Міністерства освіти та науки.

Відповідно, з "Оберега" в електронний кабінет підтягнуться певні дані з перелічених реєстрів:

ПІБ, дата народження, стать;

паспортні дані, податковий номер;

місце проживання;

сімейний стан, відомості про членів сімʼї;

відомості про освіту, спеціалізацію;

стан здоровʼя;

місце роботи;

відомості про судимість, кримінальну відповідальність.

Як працюватиме е-кабінет

Щоб користуватися е-кабінетом військовозобов’язаний має:

завантажити мобільний застосунок (в App Store або в Google Play Market);

авторизуватися;

заповнити необхідні "поля" — тобто, оновити ті самі дані — номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.

Авторизація в е-кабінеті відбуватиметься через BankID.

Застосунок ще не запрацював, тож остаточний його інтерфейс не відомий, але в Міноборони пояснили, він матиме схожий дизайн, як і "Дія", "Мрія" тощо.

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко говорить, додаток буде "простим і нативним": "Ми вважаємо, кількість військовозобов’язаних, які будуть користуватися цим функціоналом, може досягати 70-80%".

До речі, на скриншоті застосунку, який 2 травня опублікувала Черногоренко, є інформація про бронь військовозобов’язаного. Вочевидь, в е-кабінеті будуть дані й про це.

Чи обовʼязково встановлювати собі цей застосунок

Ні. Коли розробляли законопроєкт про мобілізацію, була ідея, що електронний кабінет буде обов'язковий для усіх громадян призовного віку і ТЦК зможуть через нього викликати людей у військкомати. Але під час розгляду законопроєкту депутати відхилили цю норму.

Тож повісток там не буде, а реєстрація е-кабінету є добровільною.

Чи можна буде скористатися е-кабінетом за кордоном

Так. "Кожен чоловік призовного віку, який тимчасово перебуває за кордоном, матиме можливість уточнити облікові дані, зокрема дистанційно через електронний кабінет", — пояснили в Міністерстві закордонних справ.

Після поновлення даних, зокрема, відновиться можливість користуватися консульськими послугами, які з 23 квітня припинили надавати українцям призовного віку.

Коли запрацює електронний кабінет

Тоді ж, коли вступить у дію й закон про мобілізацію — тобто, 18 травня. Тож з цього дня у військовозобовʼязаних зʼявиться ще одна можливість оновити дані, окрім того, щоб зробити це в ТЦК або ЦНАПі.

Зробити це треба протягом 60 днів після того, як вступить в дію закон про мобілізацію (тобто, до 16 липня). Інакше — штрафи та розшук.

Чи замінить електронний кабінет походи в ТЦК

Катерина Черногоренко пояснює, якщо ТЦК буде потрібно уточнити ще якісь дані військовозобов'язаного, вони з ним звʼяжуться.

Окрім того, реєстр "Оберіг" не взаємодіє з Міністерством охорони здоров’я, дані звідти в е-кабінет не підтягуються, тож електронний кабінет не розв'язує питання проходження військово-лікарської комісії, її потрібно проходити очно.

Представник Генерального штабу ЗСУ Юрій Глущенко пояснив, що наразі у влади не стоїть завдання давати направлення на ВЛК всім військовозобов'язаним, які оновлюють дані (онлайн чи очно). "Таке рішення приймає ТЦК", — сказав Глущенко:

"На цей момент питання стоїть виключно в оновленні даних. Якщо [умовний військовозобов’язаний] пан Віктор буде запрошений на ВЛК відповідною повісткою, він прийде і пройде ВЛК. Питання стоїть про оновлення даних, наголошую на цьому".