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Надсилати повістки через Е-кабінет військовозобов'язаного наразі не планується — Міноборони
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Надсилати повістки через Е-кабінет військовозобов'язаного наразі не планується — Міноборони

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Повістки
Військовослужбовці виписують повістки для обліку військовозобов'язаних у Дніпрі, 2 січня 2024 року. Синиця Олександр / УНІАН

У законі, який передбачає запуск електронного кабінету військовозобов'язаного в Україні, немає норм про вручення повісток.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"По закону, який було прийнято та підписано, жодного положення щодо електронного вручення повісток зараз немає", — уточнила вона.

Черногоренко додала, що е-кабінет військовозобов'язаного необхідний виключно для поновлення даних.

Президент Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон, який передбачає запуск електронного кабінету військовозобов'язаного.

Раніше парламент ухвалив законопроєкт №10062 про цифровізацію армії. Зокрема, за цим документом буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ і можна буде онлайн отримати статус учасника бойових дій.

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