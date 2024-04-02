У законі, який передбачає запуск електронного кабінету військовозобов'язаного в Україні, немає норм про вручення повісток.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"По закону, який було прийнято та підписано, жодного положення щодо електронного вручення повісток зараз немає", — уточнила вона.

Черногоренко додала, що е-кабінет військовозобов'язаного необхідний виключно для поновлення даних.

Президент Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон, який передбачає запуск електронного кабінету військовозобов'язаного.

Раніше парламент ухвалив законопроєкт №10062 про цифровізацію армії. Зокрема, за цим документом буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ і можна буде онлайн отримати статус учасника бойових дій.