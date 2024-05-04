У російському полоні перебувають 32 працівники українських медіа — Мінкульт

Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв заявив, що у російському полоні перебувають 32 представники українських медіа. За його словами, зараз ведуться переговори про їхнє якнайшвидше повернення.

Про це Ростислав Карандєєв розповів під час поїздки у Запорізьку область, передає пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП).

У відомстві поінформували, що у межах поїздки Карандєєв зустрівся з представниками місцевих ЗМІ. Темою зустрічі також була підтримка регіональних медіа та повернення полонених журналістів.

"Відродження України починається з регіонів. Тому ми маємо вже зараз розпочати ці процеси, зокрема, залучаючи тих, хто транслюватиме це відродження, трактуватиме зміну і докладатиметься до формування критичного мислення у суспільства", - сказав в.о. міністра культури.

Він зазначив, що МКІП вже готує бюджетну декларацію на наступний рік, де буде "серйозний акцент" на фінансовій підтримці регіональних медіа, зокрема друкованих.

Також Карандєєв прокоментував питання діяльності Telegram-каналів та TicToc. За його словами, наразі нараховано близько 350 "ворожих каналів" у месенджері Telegram, при цьому вже кілька десятків із них заблоковані.

У березні цьогоріч уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що майже 40% тих українських громадян, кого вже повернули додому з РФ, вважалися безвісти зниклими.

Що відомо про минулі обміни полоненими

8 лютого 2024 року Україна провела 51-й обмін військовополоненими та повернула з російського полону 100 людей.

Також обмін полоненими відбувся 31 січня. Тоді додому повернулися 180 рядових і сержантів, а також 27 українських офіцерів.

Обмін 3 січня став найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ. Україна повернула додому 230 військових та цивільних.