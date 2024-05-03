Обмін полоненими "всіх на всіх" можливий до завершення війни з Росією. Зокрема це обговорять на мирному саміті у Швейцарії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Національній академії Державної прикордонної служби 3 травня.

"Бажано обміняти всіх на всіх. Усі адекватні країни підтримують цей трек. У нас ідуть обміни, вони повільніші, ніж хотілося б. Деякі скептично кажуть, що тільки після закінчення війни. Бо це є однією з умов закінчення війни", – сказав президент.

За його словами, Глобальний саміт миру у Швейцарії стане практичним майданчиком, де будуть обговорюватися гуманітарні питання: обмін "всіх на всіх" та повернення дітей, яких примусово депортувала Росія.

Також Зеленський розповів, що на саміті розглядатимуть питання енергетичної та ядерної безпеки й вільного судноплавства. Якщо всі країни, які будуть там присутні, підтримають ці питання, то далі будуть детальні напрацювання і вирішення їх за посередництва інших держав із російською стороною, сказав Зеленський.

Раніше Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що майже 40% тих українських громадян, кого вже повернули додому з РФ, вважалися безвісти зниклими.