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Зеленський не виключає обміну полонених "всіх на всіх" до закінчення війни
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Зеленський не виключає обміну полонених "всіх на всіх" до закінчення війни

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Зеленський на Хмельниччині
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Національній академії Державної прикордонної служби на Хмельниччині, 3 травня 2024 року. Пресслужба Офісу президента України

Обмін полоненими "всіх на всіх" можливий до завершення війни з Росією. Зокрема це обговорять на мирному саміті у Швейцарії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Національній академії Державної прикордонної служби 3 травня.

"Бажано обміняти всіх на всіх. Усі адекватні країни підтримують цей трек. У нас ідуть обміни, вони повільніші, ніж хотілося б. Деякі скептично кажуть, що тільки після закінчення війни. Бо це є однією з умов закінчення війни", – сказав президент.

За його словами, Глобальний саміт миру у Швейцарії стане практичним майданчиком, де будуть обговорюватися гуманітарні питання: обмін "всіх на всіх" та повернення дітей, яких примусово депортувала Росія.

Також Зеленський розповів, що на саміті розглядатимуть питання енергетичної та ядерної безпеки й вільного судноплавства. Якщо всі країни, які будуть там присутні, підтримають ці питання, то далі будуть детальні напрацювання і вирішення їх за посередництва інших держав із російською стороною, сказав Зеленський.

Раніше Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що майже 40% тих українських громадян, кого вже повернули додому з РФ, вважалися безвісти зниклими.

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