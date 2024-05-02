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З грудня 2023 року росіяни розстріляли від 15 до 21 українських військовополонених — HRW
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З грудня 2023 року росіяни розстріляли від 15 до 21 українських військовополонених — HRW

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Страти українських військовополонених, звіт HRW
Російські військові. Російські військові. Фото: УНІАН

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) має підтвердження, що Росія з грудня 2023 року стратила щонайменше 15 українських військових, які намагалися здатися в полон, та ймовірно ще 6, які здавалися або вже здалися.

Про це йдеться у звіті організації від 2 травня.

Human Rights Watch дослідила три випадки очевидного розстрілу щонайменше 12 українських військових. Для цього HRW проаналізувала записи з дронів, опубліковані в соціальних мережах 2 грудня та 27 грудня, а також 25 лютого 2024 року. Солдати ЗСУ. як видно, демонстрували чіткий намір здатися, і, оскільки вони більше не брали участі у військових діях, вважалися такими, що вийшли з бою, і не були ціллю на ураження, згідно з міжнародним гуманітарним правом і законами війни. У четвертому випадку аналізували відео від 19 лютого. Там двоє російських військових страчують трьох неозброєних українських солдатів, які здалися. У двох із чотирьох випадків організація змогла верифікувати місце страти.

Щодо п’ятого інциденту розслідування HRW спиралося на розмову з українським військовим, відео, опубліковане в Telegram-каналі 16 лютого, і висвітлення в медіа, зокрема опубліковане інтерв’ю з членами сім’ї одного із загиблих. Інформація свідчить про те, що тоді стратили шістьох українських військових.

Як ідеться у звітах ООН, з початку повномасштабного вторгнення моніторингова місія ООН зафіксувала страту 53 українських військовополонених.

9 квітня Офіс генпрокурора України повідомив, що відкрив 27 кримінальних проваджень за фактами розстрілу 54 українських військовополонених.

Інші випадки страт українських бійців

Перші випадки страт українських військовополонених зафіксовані правоохоронцями в березні 2022 року. Наразі є перший вирок російському військовослужбовцю, який вбив українського бійця на Чернігівщині.

7 квітня 2024 року в одному з telegram-каналів було опубліковано відео, у якому зафіксовано, як військові РФ розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців. В описі під відео вказано, що це відбулось поблизу населеного пункту Кринки Херсонської області. Прокуратура розпочала досудове розслідування.

Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ через розстріл росіянами українських військовополонених біля села Кринки на Херсонщині.

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