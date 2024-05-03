Заступник керівника Головного управління розвідки (ГУР МО), генерал Вадим Скібіцький заявив, що Україна не зможе перемогти Росію лише на полі бою. За його словами, навіть якщо ЗСУ відтіснять армію РФ війська до кордонів 1991 року — війна на цьому не закінчиться і спрогнозував "змістовні переговори".

Про це Вадим Скібіцький розповів в інтерв'ю The Economist.

Він наголосив, що такі війни можуть закінчитися лише домовленостями, додавши, що змістовні переговори можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року, коли військовий російський виробничий потенціал значно скоротиться через брак матеріалів та інженерів.

Скібіцький також розповів, що у найближчі місяці Росія застосує "трирівневий план" дестабілізації України, що включає масштабний наступ на позиції українських Сил оборони та дезінформаційну кампанію всередині держави. За прогнозами, вже у травні армія РФ піде у наступ на сході, після чого почне нарощувати свої сили у Харківській та Сумській областях. При цьому захоплення росіянами Часового Яру — опорної точки ЗСУ на Донеччині, він назвав "питанням часу". Заступник голови ГУР МО зазначив, що зараз Росія має загалом 514 тисяч військовослужбовців сухопутних військ і планує розширювати чисельність особового складу шляхом залучення резервів. Зі свого боку, ЗСУ, за його словами, страждають від кадрового голоду та нестачі озброєнь.

"Минуть тижні, перш ніж допомога США дістанеться лінії фронту. Навряд чи вона зможе зрівнятися з російськими запасами снарядів або забезпечити ефективний захист від нетехнологічних і руйнівних керованих авіабомб Росії", — сказав Скібіцький.

Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у коментуючи слова Скібіцького про переговори з РФ виданню DW заявив, що Україна та Швейцарія організують Глобальний саміт миру, на якому низка держав, які "поважають міжнародне право та статут ООН", мають виробити спільну переговорну позицію та передати її Росії. За словами Никифорова це і стане "першим кроком до справедливого миру".

Глобальний саміт миру у Швейцарії

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на заході.

2 травня керівник Офісу президента Андрій Єрмак поінформував, що українська сторона розіслала запрошення на Глобальний саміт миру понад 150 країнам та міжнародним організаціям.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: