Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон застерігає від ідеї Макрона про відправлення військ НАТО в Україну, бо це рішення було б "небезпечною ескалацією".

Про це міністр говорив в інтерв'ю Sky News.

Глава британського МЗС застеріг від ідеї президента Франції Еммануеля Макрона. Вона полягала в тому, щоб розглянути можливість відправлення військ НАТО в Україну для допомоги на війні проти Росії, якщо російські війська досягнуть прориву. Кемерон зазначив, такий крок був би "небезпечною ескалацією".

"Я не думаю, що це правильно, коли солдати НАТО вбивають російських солдатів", — сказав міністр закордонних справ.

Напередодні Макрон підтвердив, що не виключає введення французьких сухопутних військ в Україну, "якщо росіяни прорвуть лінію фронту".

Водночас політик підкреслив, що важливо підтримувати військові зусилля України на фронті проти Росії. Кемерон вважає, що світ перебуває в "абсолютно критичному переломному моменті", і Київ повинен перемогти, інакше на Європу чекає "дуже небезпечне майбутнє".

Для Британії ж нині національним пріоритетом є нарощування виробництва зброї та боєприпасів.

Що відомо про заяву Макрона щодо військ західних країн в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси. Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 8 березня заявив, що не виключає можливої ​​присутності військ НАТО в Україні.

Візит Девіда Кемерона в Україну

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Кемерон 2 травня відвідав Київ і пообіцяв Україні три млрд фунтів (3.74 млрд доларів) щорічно, а також заявив, що Україна має право бити одержаною від Британії зброєю по території РФ.

Кемерон зустрівся президентом Володимиром Зеленським та іншими членами українського керівництва і, зокрема, оголосив про нові партії зброї та боєприпасів від Британії, у тому числі високоточних авіабомб, зенітних ракет і спорядження для мобільних зенітних груп. Також політики обговорили найближчі міжнародні заходи.

У своєму відеозверненні з Києва Кемерон заявив, що підтримка безпеки України – це найкраща інвестиція, яку можна зробити в європейську та британську безпеку.