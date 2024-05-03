Міністерство закордонних справ Великої Британії 3 травня оновило рекомендації своїм громадянам про поїздки в Україну. МЗС рекомендує уникати будь-яких поїздок, окрім обов’язкових, у 8 західних областей в межах 50 км від кордону з Білоруссю. Раніше у списку було 4 області.

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Наразі Міністерство рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до Львівської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей, за винятком "життєво необхідних", а також від будь-яких поїздок у межах 50 км від кордонів з Білоруссю Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Зберігається рекомендація уникати будь-яких, крім необхідних, поїздок до Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей, а також від усіх поїздок до решти України.

Це певне пом'якшення рекомендацій, адже з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року Велика Британія рекомендувала своїм громадянам уникати будь-яких поїздок до України.

Перше послаблення було 22 січня 2024 року. Тоді МЗС радило утримуватися від будь-яких, крім важливих поїздок, у таких областях: Закарпаття, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька.