Кемерон: "Підтримка безпеки України – це найкраща інвестиція в нашу безпеку"

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що підтримка безпеки України – це найкраща інвестиція, яку можна зробити в європейську та британську безпеку.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, записаному у Києві.

Кемерон відзначив, що зараз Британія не лише один із найбільших союзників України, коли йдеться дипломатичну, економічну, військову підтримку, а також один із найшвидших партнерів.

“Ми були одними з перших, хто надав зброю, коли ця країна була незаконно атакована Путіним. Ми були першими, хто підписав це нове безпекове партнерство. І нещодавно ми були першими, хто анонсував багаторічний пакет фінансування України, включно з військовою підтримкою”, — сказав міністр.

Кемерон пояснив, що підтримка безпеки України має велике значення для європейської безпеки.

“Українська безпека — це про європейську безпеку, це про британську безпеку. І, як я бачу, є два варіанти майбутнього для нас”, — заявив глава МЗС Британії.

Один — виштовхуємо Путіна, настає мир і спокій, Україна відновлює свою суверенність. І НАТО буде сильнішим, і Європа буде сильнішою. Британія буде сильнішою.

“Але є альтернативний сценарій, де ми не повертаємо Україну достатньою мірою, де Путін отримує перемогу в Україні, і ми живемо у набагато небезпечнішому і непевнішому світі”, — додав Кемерон.

Отже, інвестиції, які робляться сьогодні в українську безпеку, є найкращими можливими інвестиціями, які можна зробити у власну безпеку, підсумував він.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон 2 травня відвідав Київ і пообіцяв Україні три млрд фунтів (3.74 млрд доларів) щорічно, а також заявив, що Україна має право бити одержаною від Британії зброєю по території РФ.