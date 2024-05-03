Президент України Володимир Зеленський 2 травня в Києві провів зустріч із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Президент подякував уряду Великої Британії за найбільший пакет оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів, про який оголосили минулого тижня.

"Надання цього пакета, разом із надважливим рішенням США про допомогу, має велике значення для нас у цей ключовий момент", – сказав він.

Зеленський поінформував Кемерона про ситуацію на фронті й наголосив на важливості, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки, надійшло якомога швидше. Передусім бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів.

Особливу увагу лідери приділили підготовці до важливих міжнародних заходів, що відбудуться незабаром: саміту Групи семи в Італії, інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, саміту НАТО у Вашингтоні та четвертого саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон 2 травня відвідав Київ і пообіцяв Україні три млрд фунтів (3.74 млрд доларів) щорічно, а також заявив, що Україна має право бити одержаною від Британії зброєю по території РФ.