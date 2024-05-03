Британія дозволила атакувати російські території британською зброєю, ХАМАС думає над перемирʼям з Ізраїлем та план Росії щодо України — Суспільне зібрало головні новини ранку 3 травня.

Україна може британською зброєю атакувати Росію

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон 2 травня відвідав Київ і заявив, що Україна має право бити одержаною від Британії зброєю по території, пише Reuters. Також він анонсував нову допомогу.

"Ми даватимемо три мільярди фунтів щороку стільки, скільки буде необхідно. Ми просто вже вичерпали все, що могли, у сенсі техніки та зброї", — каже Кемерон.

Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для завдання ударів по цілях всередині Росії, і що Київ вирішує, чи робити це.

"Україна має це право. Подібно до того, як Росія завдає удару всередині України, ви цілком можете зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищається", — сказав Кемерон.

Контекст: у лютому 2024 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Україна має право завдавати ударів по "російських військових цілях за межами України" відповідно до міжнародного права.

ХАМАС думає над перемирʼям з Ізраїлем

Глава радикального угрупування ХАМАС Ісмаїл Ганія обговорив із посередниками з Єгипту та Катару останню пропозицію щодо перемир'я у війні з Ізраїлем, а також обмін полоненими.

Ганія 2 травня провів окремі телефонні розмови з головою розвідки Єгипту та прем'єр-міністром Катару. Згодом, як йдеться у заяві угрупування, делегація незабаром відвідає Єгипет для подальших непрямих переговорів про припинення вогню. Головною метою переговорів називають "припинення агресії проти" людей в обложеному та бомбардованому анклаві.

Контекст: 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

Росія задіє "тришаровий" план дестабілізації України у травні

Заступник начальника української розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що у Росії є план дестабілізації України, який містить три фактори. Про це чиновник сказав в інтервʼю виданню The Economist.

За його словами, перший, і головний, фактор — військовий. Зброї від США надходитиме на українські позиції тижнями. Навряд чи вона зможе зрівнятися з російськими запасами снарядів або забезпечити ефективний захист від низькотехнологічних, руйнівних керованих авіабомб.

Другим фактором є дезінформаційна кампанія в Україні, спрямована на підрив української мобілізації та політичну легітимність президента Володимира Зеленського. Третім фактором, за словами Скібіцького, є невпинна кампанія Росії з міжнародної ізоляції України.