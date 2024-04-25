НАТО не надали Україні обіцяну допомогу — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в останні місяці союзники по Альянсу не надали підтримки, яку обіцяли для України та закликав прискорити постачання зброї.

Про це він сказав у промові під час візиту до Берліна 25 квітня на заході Atlantik-Brucke.

Україна зазнала невдач на полі бою проти російських військ через брак боєприпасів та зброї. Столтенберг зазначив, що Конгрес США нарешті схвалив законопроєкт про надання Україні мільярдів доларів на підтримку, а інші країни, включаючи Британію, Німеччину та Нідерланди, зробили нові обіцянки.

"Тепер ми зобов’язані перетворити ці зобов’язання на реальні поставки зброї та боєприпасів – і зробити це швидкою... Ще не пізно для України перемогти, тому що ще більше підтримки на шляху", — сказав Столтенберг.

Столтенберг також звинуватив Пекін у "підтримці військової економіки Росії", обмінюючись передовими технологіями, які можна використовувати для виробництва ракет, танків і літаків.

Що відомо про військову допомогу США

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про виділення Україні допомоги на майже 61 мільярд доларів.

Одразу після цього США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який сягає 1 мільярда доларів. Зокрема він включає засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю.