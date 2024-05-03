Скібіцький: у травні Росія задіє "тришаровий" план дестабілізації України

Заступник начальника української розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що у Росії є план дестабілізації України, який містить три фактори.

Про це чиновник сказав в інтервʼю виданню The Economist

За його словами, перший, і головний, фактор — військовий. Попри затримку допомоги від США, сама зброя надходитиме на українські позиції тижнями. Навряд чи вона зможе зрівнятися з російськими запасами снарядів або забезпечити ефективний захист від низькотехнологічних, руйнівних керованих авіабомб, якими майже щодня Росія атакує Україну, каже Скібіцький.

Другим фактором є дезінформаційна кампанія в Україні, спрямована на підрив української мобілізації та політичну легітимність президента Володимира Зеленського, чий президентський термін умовно закінчується 20 травня. Хоча Конституція чітко дозволяє його продовження на невизначений термін у воєнний час, його опоненти вже наголошують на вразливості президента.

Третім фактором, за словами Скібіцького, є невпинна кампанія Росії з міжнародної ізоляції України.