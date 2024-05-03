Заступник начальника української розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що не бачить способу для України виграти війну лише на полі бою. За його словами, такі війни можуть закінчуватися домовленостями.

Про це чиновник сказав в інтервʼю виданню The Economist

Скібіцький каже, що наразі обидві сторони війни намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами. Але змістовні переговори можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року, вважає посадовець.

Обидві сторони можуть врешті-решт зіткнутися з нестачею зброї. Але якщо нічого не зміниться в інших аспектах, зброя закінчиться в Україні першою. Він зауважив, що якщо Європа не знайде способу подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Україні, то сама "опиняться під прицілом Росії".

За його словами, навіть якщо Україна й зможе відкинути російські війська назад до кордонів, то це не припинить війну.

Заступник начальника української розвідки розповів, що так званий російський контрнаступ, про який вже написало чимало ЗМІ, почнеться у кінці травня, або на початку червня. Наразі армія РФ діє як "єдине тіло" з чітким планом і під єдиним командуванням, зазначає Скібіцький.

️Росія готується до наступу навколо Харківської та Сумської областей на північному сході, каже посадовець. Російське угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 бійців, але його планують збільшити до 50 000-70 000 військових. Він впевнений, що цього "недостатньо" для захоплення великого міста.

У лютому президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна в березні-квітні проходитиме період політичних і фінансових хвиль. Разом з тим пролунала заява, що Росія готує контрнаступ на кінець травня — початок літа 2024 року. Ще тоді президент казав, що українські військові також готуються до бою. Згодом цю інформацію він повторив в інтервʼю CBS News.

За словами Зеленського, третій рік повномасштабного вторгнення стане "переломним", а від 2024 року може залежати формат закінчення бойових дій.

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк заявляв, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч військових. За його словами існує імовірність, що влітку росіяни спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків.