Президент Володимир Зеленський переконаний, що понад 80 держав, які візьмуть участь у саміті, що пройде в Швейцарії, зможуть досягти згоди принаймні за трьома пунктами Формули миру.

Про це глава держави повідомив у інтерв'ю HugoDecrypte.

"Якщо всі домовимось, що саме це і є справедливо, то потім знайдемо формат, як зробити так, аби на це пішла Росія", — зазначив Зеленський.

Президент вважає, що сильні держави зможуть "дотиснути політично" Москву, як це сталось раніше із зерновою ініціативою.

"Якщо за столом будуть держави, які дійсно хочуть миру і вимагають від РФ справедливого миру, тоді підготується документ з усім нашим баченням, і знайдеться момент, як і хто буде це проговорювати з представниками ворога", — пояснив глава держави.

Зеленський додав, що Україна не хоче, аби "єдину спроможну на сьогодні дипломатичну ініціативу стосовно закінчення війни знищила Росія, як це завжди було".

Президент нагадав про понад сто зустрічей у Нормандському та Мінському форматах, рішення яких Москва не виконувала.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: