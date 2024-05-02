У Мінохорони здоров’я Грузії повідомили про госпіталізацію вісьмох постраждалих учасників акції біля парламенту в Тбілісі проти ухваленого 1 травня у другому читанні "закону про іноагентів”.

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

“У постраждалих відмічають ушкодження різного типу, зокрема поранення в ділянці обличчя, голови і різних частин тіла, а також інтоксикацію та ускладнення дихальних шляхів”, — заявили в МОЗ.

У відомстві повідомили, що одного з постраждалих уже виписали. Семеро людей залишалися під наглядом медиків. За даними МОЗ, їхній стан задовільний.

Як повідомляє агентство “Новости-Грузия”, біля парламенту чергували 20 бригад “швидкої”. На місці допомогу надали десяткам демонстрантів, а також одному співробітнику МВС. Найчастіше у постраждалих відзначалися головний біль і печіння в очах,.

Тисячі людей зібралися ввечері 1 травня біля парламенту Грузії, вимагаючи відкликати закон “про іноагентів”. Спецназ застосував водомети і сльозогінний газ щодо демонстрантів біля службових входів у будівлю. Повідомлялося також про факти використання гумових куль. Хоча ЗМІ показували кадри постраждалих від них, у МВС Грузії заперечують використання, пише “Ехо Кавказу”.

Парламент Грузії 1 травня ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

“За” відповідне рішення проголосували 83 депутати, 23 — “проти”. Опозиція не брала участі у голосуванні. До остаточного прийняття законопроєкт ще має пройти третє фінальне читання.

Протести в Грузії через закон про "іноагентів"

7 березня 2023 року у Грузії розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про "іноагентів", ініційованого грузинською партією "Сила народу".

У ніч проти 8 березня спецпризначенці розігнали учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Також відбулися затримання. 8 березня масові протести продовжилися.

Станом на вечір 9 березня 132 затриманих під час протестів у Грузії відпустили, одна людина залишалася під вартою за звинуваченням у нападі на поліцейського.

10 березня парламент Грузії відхилив у другому читанні "закон про іноагентів".

30 квітня Парламент Грузії почав розгляд законопроєкту про "іноагентів" у другому читанні. Перед будівлею парламенту відбувається акція проти ухвалення закону, під час якої відбулися сутички протестувальників з поліцією. У ніч на 1 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі із закликом припинити розгін мирної демонстрації.

Що за закон про "іноагентів"

17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів". Критики вважають законопроєкт аналогом російського закону про "іноземних агентів" від 2012 року.

Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання — до п'яти років в'язниці, для юридичних — штраф.

Влада Грузії каже, що нічого спільного з російським законом у їхнього законопроєкту немає. При цьому президентка Грузії Зурабішвілі в інтерв'ю ВВС заявила, що накладе вето на закон про "іноагентів" у разі його остаточного ухвалення.