Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що західні партнери вже передали Україні озброєння, яке не має обмежень щодо ударів по російській території.

Про це Байба Браже розповіла в інтерв'ю "Європейській правді".

Вона нагадала, що західні партнери передають Україні зброю із домовленістю, що вона не буде використовуватись для ударів по території Росії. Але на думку Браже, такий підхід може змінитися, і навіть більше — вона вважає, що він уже змінюється.

На питання, чи є країни, які дозволяють Україні бити по території Росії, вона відповіла схвально.

"Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю, без подібних обмежень", – сказала глава латвійської дипломатії.

Водночас Браже заявила, що це не та інформацію, яку слід оголошувати публічно.

"Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне — вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба", — сказала вона.

30 квітня у Міноборони РФ заявили, що російські сили ППО за добу начебто збили шість ракет ATACMS, а також і дві керовані авіабомби Hammer виробництва Франції, запущених з українського боку. Водночас координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі не підтвердив заяву російського оборонного відомства про начебто збиття армією РФ американських ракет ATACMS.

Раніше агентство Associated Press із посиланням на двох американських посадовців написало, що США таємно передали України далекобійні ракети ATACMS у березні, ще до нового пакета допомоги.

Що відомо про військову допомогу США

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про виділення Україні допомоги на майже 61 мільярд доларів.

Одразу після цього США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який сягає 1 мільярда доларів. Зокрема він включає засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю.

Глава Пентагону Ллойд Остін 26 квітня розповів про ще один пакет оборонної підтримки України на 1 мільярд доларів. У переліку — ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.