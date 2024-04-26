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Остін оголосив ще один пакет оборонної допомоги Україні від США на 1 млрд доларів
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Остін оголосив ще один пакет оборонної допомоги Україні від США на 1 млрд доларів

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Остін оголосив ще один пакет оборонної допомоги Україні від США на 1 млрд доларів
Міністр оборони Ллойд Остін виступає з промовою на Конференції оборонно-промислової бази України у Вашингтоні, 6 грудня 2023 року . Міністерство оборони США

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, що Сполучені Штати виділяють ще один пакет оборонної допомоги Україні на 1 мільярд доларів. До нього увійдуть ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

Про це Остін заявив на початку 21-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, яке відбувається у п’ятницю, 26 квітня, в онлайн форматі.

“Сьогодні я радий повідомити, що Сполучені Штати виділять за повноваженнями президента ще один пакет допомоги на 1 мільярд доларів, який включатиме додаткові боєприпаси для HIMARS, 155-міліметрові снаряди, засоби протиповітряної оборони та бронетехніку”, — заявив Остін.

Він додав, що союзники приділять особливу увагу посиленню української ППО. За його словами, Україна критично потребує більше систем для захисту неба. А ще — терміново потребує більше ракет-перехоплювачів.

“Це буде великим пріоритетом для нас сьогодні. Також пріоритетним питанням будуть артилерія і бронетехніка. Два роки тому я сказав, що ми знаємо, яке тяжке випробування ви проходите, і що ми всі вас підтримуємо. Ми все ще підтримуємо, і ми не відступимо”, — заявив очільник Пентагону.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав законопроєкт про виділення Україні допомоги у майже 61 мільярд доларів.

Раніше Сенат США ухвалив відповідний документ. "За" проголосували 79 конгресменів (за необхідних 51), "проти" — 18. Законопроєкт також містить допомогу Ізраїлю і Тайваню.

23 квітня Сенат США підтримав розгляд законопроєкту щодо допомоги Україні на майже 61 мільярд доларів. Законодавці підтримали скорочення процедури розгляду пакетів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Це дозволило провести швидке обговорення законопроєкту протягом 30 годин з обмеженим часом для кожного сенатора.

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