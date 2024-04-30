НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Білому домі не підтвердили збиття ракет ATACMS російською ППО
ЗброяСШАРОСІЯУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуЗброя і технологіїПолітикаСвіт

У Білому домі не підтвердили збиття ракет ATACMS російською ППО

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ATACMS
Випробування оперативно-тактичного ракетного комплексу ATACMS у США, 14 грудня 2021 року. AP

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі не підтвердив заяву російського Міністерства оборони про начебто збиття армією РФ американських ракет ATACMS.

Про це Джон Кірбі сказав під час телефонного брифінгу 30 квітня, передає "Укрінформ".

"Ні, я не можу підтвердити повідомлення про те, що будь-яка з них (ракет ATACMS – ред.) була збита", – сказав представник Білого дому у відповідь на прохання прокоментувати заяви з російського боку.

Кірбі також не став уточнювати, скільки саме далекобійних ракет цього типу США передали Україні. Водночас він зауважив, що "це була значна кількість".

Сьогодні, 30 квітня, у Міноборони РФ заявили, що російські сили ППО за добу начебто збили шість ракет ATACMS, а також і дві керовані авіабомби Hammer виробництва Франції, запущених з українського боку.

Раніше агентство Associated Press із посиланням на двох американських посадовців написало, що США таємно передали України далекобійні ракети ATACMS у березні, ще до нового пакета допомоги.

Що відомо про військову допомогу США

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про виділення Україні допомоги на майже 61 мільярд доларів.

Одразу після цього США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який сягає 1 мільярда доларів. Зокрема він включає засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю.

Глава Пентагону Ллойд Остін 26 квітня розповів про ще один пакет оборонної підтримки України на 1 мільярд доларів. У переліку — ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

ATACMS (Army Tactical Missile System) — це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів.

Це клас ракет "земля-земля", тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. ATACMS не тільки далекобійні, а й високоточні.

Однак головне, що для запуску цих ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS, які Україна використовує у захисті території від Росії.

Топ дня
Рязанська нафтопереробна компанія, НПЗ, Росія, атака дронів на російські НПЗ
Атака на Рязанський нафтопереробний завод була спецоперацією ГУР — джерела
Представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена штучним інтелектом
ШІ в МЗС: цифрова особа Вікторія інформуватиме щодо консульських питань
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ втратила 1120 військових за добу — Генштаб
Ракета ATACMS
ГУР атакувало Рязанський нафтопереробний завод, РФ обстріляла Одесу — троє людей загинуло. 798 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
Дізнайтесь більше
Генштаб повідомив про удари авіації по окупантах РФ та знищені БпЛА росіян
Генштаб повідомив про удари авіації по окупантах РФ та знищені БпЛА росіян
Міністр оборони Ллойд Остін
Остін закликав партнерів США передавати Україні Patriot
Дрони, ЗСУ
З біонічною рукою збирає дрони для побратимів: історія захисника з Вінниччини. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Дрони, уряд
Кабмін виділив ще 15,5 млрд гривень на закупівлю дронів для ЗСУ — Шмигаль
На початок