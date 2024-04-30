У Білому домі не підтвердили збиття ракет ATACMS російською ППО

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі не підтвердив заяву російського Міністерства оборони про начебто збиття армією РФ американських ракет ATACMS.

Про це Джон Кірбі сказав під час телефонного брифінгу 30 квітня, передає "Укрінформ".

"Ні, я не можу підтвердити повідомлення про те, що будь-яка з них (ракет ATACMS – ред.) була збита", – сказав представник Білого дому у відповідь на прохання прокоментувати заяви з російського боку.

Кірбі також не став уточнювати, скільки саме далекобійних ракет цього типу США передали Україні. Водночас він зауважив, що "це була значна кількість".

Сьогодні, 30 квітня, у Міноборони РФ заявили, що російські сили ППО за добу начебто збили шість ракет ATACMS, а також і дві керовані авіабомби Hammer виробництва Франції, запущених з українського боку.

Раніше агентство Associated Press із посиланням на двох американських посадовців написало, що США таємно передали України далекобійні ракети ATACMS у березні, ще до нового пакета допомоги.

Що відомо про військову допомогу США

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про виділення Україні допомоги на майже 61 мільярд доларів.

Одразу після цього США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який сягає 1 мільярда доларів. Зокрема він включає засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю.

Глава Пентагону Ллойд Остін 26 квітня розповів про ще один пакет оборонної підтримки України на 1 мільярд доларів. У переліку — ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

ATACMS (Army Tactical Missile System) — це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів.

Це клас ракет "земля-земля", тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. ATACMS не тільки далекобійні, а й високоточні.

Однак головне, що для запуску цих ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS, які Україна використовує у захисті території від Росії.