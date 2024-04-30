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Остін закликав партнерів США передавати Україні Patriot
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Остін закликав партнерів США передавати Україні Patriot

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Міністр оборони Ллойд Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: AP

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін звертався до партнерів США із закликом передавати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Про це він сказав під час презентації оборонного бюджету-2025 у Палаті представників конгресу США.

Як ви знаєте, я щомісяця збираю близько 50 країн, щоб обговорити, як ми збираємося продовжувати масштабно та швидко надавати Україні безпекову допомогу. ППО вже давно є однією з речей, про які ми знову і знову наголошували. Є країни, які мають установки Patriot, і тому ми продовжуємо залучати ці країни, заохочуючи їх надати більше можливостей (Україні, — ред.)" , — сказав глава Пентагону.

За словами Остіна, він щотижня спілкується з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

"Він точно в курсі, що ми робимо, як ми залучаємо інші країни, шукаємо додаткові спроможності по світу", — сказав він.

Остін також заявив, що США нададуть Україні стільки зброї, стільки зможуть.

23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив про "надзвичайно велику кількість безпілотників і ракет", націлених на Україну, і назвав протиповітряну оборону найгострішою потребою для українських сил.

"Якби американці могли надіслати системи Patriot, це б надзвичайно допомогло", — сказав Габек в інтерв’ю радіо Deutschlandfunk.

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