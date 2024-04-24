Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс поінформував, що Коаліції дронів вже вдалося зібрати майже 500 мільйонів євро. Ці кошти витратять на закупівлю безпілотників для України.

Про це глава латвійського оборонного відомства повідомив у соцмережі X.

За його словами, Данія і Нідерланди оголосили про спільну закупівлю дронів на суму 400 млн євро. Наразі це найбільший внесок у Коаліцію.

Також на закупівлю дронів для України було виділено 70 млн євро від Канади. Литва виділила 3 млн євро, а Латвія щонайменше 10 млн євро.

"І це тільки початок. Активні переговори з іншими країнами безпілотної коаліції тривають", — йдеться у дописі Спрудса.

Що відомо про коаліцію дронів для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умєров уперше зустрівся у Києві зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Тоді сторони обговорили створення "коаліції безпілотників". Саме тоді й ухвалили рішення про коаліцію дронів та РЕБ.

У середині січня 2024 року міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 держав для озброєння українських військових "тисячами" нових безпілотників.

Що відомо про виробництво БПЛА в Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін в інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.