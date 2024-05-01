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Туск не прийшов на зустріч до Дуди, на якій мали обговорити можливе розміщення ядерної зброї на території Польщі
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Туск не прийшов на зустріч до Дуди, на якій мали обговорити можливе розміщення ядерної зброї на території Польщі

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Польща
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. AP

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не прийшов зранку 1 травня на зустріч з президентом Анджеєм Дудою на його запрошення з нагоди 20-ї річниці вступу країни до ЄС. Очікувалося, що під час зустрічі також буде обговорено питання можливого розміщення ядерної зброї на території Польщі.

Про це повідомляє TVN24, посилаючись на заяву глави Польщі Анджея Дуди.

"Я запросив прем’єр-міністра Дональда Туска, на жаль, голова уряду не скористався моїм запрошенням, але я вірю, що ми разом успішно розвиватимемо нашу політику подальшої участі в Європейському Союзі", – сказав президент Анджей Дуда.

Напередодні міністр канцелярії президента Польщі Войцєх Коларський поінформував, що голова канцелярії прем'єра, міністр Ян Грабєц повідомив йому у вівторок ввечері, що Туск у зв’язку з проблемами зі здоров’ям не зможе бути присутнім на зустрічі із Дудою.

Президентський міністр додав, що для нього така позиція Туска є "дивною", оскільки напередодні голова уряду з’являвся публічно, зокрема виголосив промову з приводу чергової річниці приєднання Польщі до ЄС.

"Мене дуже дивує позиція, що прем’єр-міністр був активним, але не вирішив зустрітися з президентом і поговорити про найважливіші для Польщі питання – безпеку та Європейський Союз", – додав він.

На запитання, чи надішле президент ще одне запрошення прем'єр-міністру, Коларскі відповів: "Двері президентського палацу завжди відкриті для прем'єр-міністра".

Минулого четверга, 25 квітня, – у день, коли надійшло запрошення до президентського палацу, урядовий інформаційний центр повідомив, що прем’єр Туск хворий на пневмонію і найближчими днями обмежить свою публічну діяльність.

Після цього Туск обмежив публічну активність, але напередодні, в саду Ради міністрів РП він виголосив перед журналістами заяву з приводу 20-ї річниці вступу Польщі до ЄС.

Можливе розміщення ядерної зброї на території Польщі

22 квітня президент Польщі Анджей Дуда заявив, країна, яка є членом Альянсу, готова до розміщення ядерної зброї на своїй території, зокрема, на тлі мілітаризації Росією району Кенігсберг.

"Якщо наші союзники вирішать розгорнути ядерну зброю в межах обміну ядерною зброєю також на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником у Північноатлантичному альянсі, і ми також маємо зобов’язання щодо цього, тобто ми просто реалізуємо спільну політику", — сказав Дуда.

Зі свого боку генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсу немає планів щодо розширення числа країн-союзників з ядерною зброєю.

30 квітня у МЗС Польщі заявили, що президент Дуда мав проконсультуватися з урядом, перед тим, як казати про бажання розмістити ядерну зброю на території держави.

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