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Дуда мав проконсультуватися з урядом, перш ніж робити заяви про розміщення ядерної зброї у Польщі — польське МЗС
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Дуда мав проконсультуватися з урядом, перш ніж робити заяви про розміщення ядерної зброї у Польщі — польське МЗС

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Польща
Президент Польщі Анджей Дуда виступає на навчаннях НАТО Dragon-24, які є частиною Steadfast Defender 2024, у Корженево, Польща, 5 березня 2024 року. Martyna Niecko/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS ATTENTION EDITORS

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що польський президент Дуда мав проконсультуватися з урядом, перед тим, як казати про бажання розмістити ядерну зброю на території держави.

Про це Анджей Шейна сказав в інтерв'ю Polskie Radio.

За словами заступника глави МЗС, такі заяви наражають Польщу "на ризик спрямувати проти нас російські ракети".

"У деяких ситуаціях, особливо за кордоном, я б дуже хвалив дії президента згідно з дорученням уряду, а тут раптом час від часу щось вистрілює", – сказав він.

На думку Шейна, питання приєднання до Nuclear SharingЯдерний обмін — концепція політики "ядерного стримання" серед країн-учасниць Північноатлантичного альянсу та країн-партнерів. необхідно аналізувати комплексно.

"Ми повинні спочатку подивитися, як виглядає вся концепція безпеки, чи включає вона (програму Nucelar Sharing – ред.), і чи НАТО очікує цього від Польщі", – пояснив урядовець.

Водночас він сказав, що Польща була б готова розмістити ядерну зброю.

"Якщо наші союзники заявляють, що такі ракети повинні бути в Польщі, Польща повинна сказати "так", але такої ситуації ще не було", – додав він.

Як зазначає видання, з листопада 2009 року в межах Nuclear Sharing, американська ядерна зброя розташована в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

22 квітня президент Польщі Анджей Дуда заявив, країна, яка є членом Альянсу, готова до розміщення ядерної зброї на своїй території, зокрема, на тлі мілітаризації Росією району Кенігсберг.

"Якщо наші союзники вирішать розгорнути ядерну зброю в межах обміну ядерною зброєю також на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником у Північноатлантичному альянсі, і ми також маємо зобов’язання щодо цього, тобто ми просто реалізуємо спільну політику", — сказав Дуда.

Зі свого боку генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсу немає планів щодо розширення числа країн-союзників з ядерною зброєю.

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