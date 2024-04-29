МЗС Польщі: "Якщо Росія нападе на нас, вона програє"

Якщо Росія нападе на Польщу, вона програє, тому що Захід сильніший за неї.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в Інтерв'ю газеті Bild.

"За 500 років нашої історії Росія багато разів нападала на Польщу. Тож (черговій атаці – Ред.) ми б зовсім не здивувалися. (Якби вона вирішила атакувати – Ред.) Росія програла б, тому що ми, як Захід, набагато сильніші за неї", — наголосив глава польської дипломатії.

Він додав, що сьогодні Україна воює не одна.

"На відміну від багатьох випадків у минулому, ми не будемо боротися поодинці", — підкреслив Сікорський.

На думку Сікорського, у разі перемоги Росії Володимир Путін зробить те, що Гітлер зробив із Чехословаччиною – "він візьме під контроль українську промисловість і людей і використає їх для продовження війни". Краще зупинити Путіна в Україні, зазначив дипломат.

За словами глави МЗС Польщі, наразі немає ознак того, що існує загроза застосування Путіним ядерної зброї. Фізичних сигналів про те, що боєголовки (з ядерними зарядами – Ред.) вилучено зі сховищ, немає.

"Ми б заздалегідь дізналися, якби це сталося", – сказав Сікорський.

Він підкреслив, що Путін не може самостійно прийняти можливе рішення про застосування такої зброї. Є ланцюжок прийняття рішень за участю Міноборони та Генштабу Росії.

Сікорський також висловив надію на зміну рішення Німеччини щодо передачі Україні ракет Taurus.

"Сполучені Штати передали Україні знамениті ракети ATACMS із дальністю 300 км. Я сподіваюся, що канцлер (Німеччини Олаф Шольц – Ред.) усвідомлює, що це реакція на різку ескалацію з боку Росії. Росіяни вже знищили 70 відсотків потенціалу виробництва електроенергії в Україні. Це фактично воєнний злочин", — сказав Сікорський.

Як пише видання, наступного тижня Сікорський зустрінеться з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, яка погоджуються, що Україна терміново потребує більшої підтримки.

"Я думаю, ми всі знаємо, що Путін реагує лише на тиск, на найжорсткіші аргументи грубої сили. Ми попереджали про це Німеччину, наприклад, з "Північним потоком", і вони нас тоді не почули. Сподіваюся, тепер до нас прислухаються", — підсумував Сікорвський.