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Уряд Польщі заявив про готовність допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку
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Уряд Польщі заявив про готовність допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку

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Польський міністр оборони Косіняк-Каміш
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш, Варшава, 23 квітня 2024 року. Władysław Kosiniak-Kamysz/Х

Польща готова допомогти Україні повернути на батьківщину чоловіків призовного віку.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш телеканалу Polsat News, повідомляє Reuters.

"Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні", — сказав Владислав Косіняк-Каміш.

При цьому він не повідомив подробиць, як саме Польща може допомогти.

Раніше Польща вже висловлювала готовність допомогти Україні з поверненням назад в Україну чоловіків, які підлягають військовій службі.

На запитання як саме Польща відреагує, якщо Київ попросить допомогти, Косіняк-Каміш відповів, що "будь-яка підтримка можлива".

За даними Євростату, як пише Reuters, станом на січень 2024 року близько 4,3 мільйона українців проживають у країнах Європейського Союзу. З них близько 860 тисяч — це дорослі чоловіки.

Польща надала статус тимчасового захисту 950 тисячам українців, що є другим за величиною показником після Німеччини.

Український уряд оприлюднив правила, згідно з якими паспорти чоловікам призовного віку можуть оформлятися лише всередині країни, а не в іноземних дипломатичних установах. Як наслідок — чоловіки віком від 18 до 59 років, які проживають за кордоном, не зможуть отримати нові паспорти або продовжити паспорти, термін дії яких закінчується.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №10449 про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію.

16 квітня закон підписав голова Верховної ради Руслан Стефанчук, а згодом документ підписав і президент Володимир Зеленський.

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