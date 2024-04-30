Президенти Литви Гітанас Науседа та України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вільнюсі обговорили питання повернення в Україну чоловіків мобілізаційного віку.

Про це повідомив старший радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс Будріс, передає Delfi.

Він зазначив, що Литва була б готова допомогти Україні повернути в країну чоловіків мобілізаційного віку, якби Київ побачив у цьому необхідність.

"Тією мірою і в тому вигляді, в якому Україна вважатиме це необхідним, ми, звісно, будемо з ними розмовляти та допомагати в реалізації. Це навіть не обговорюється, як і щодо інших потреб, того, що потрібно Україні", — сказав Будріс.

Він зазначив, що Науседа також обговорював це питання із Зеленським під час останньої зустрічі у Вільнюсі.

За словами Будріса, можливі різні шляхи реалізації повернення українських чоловіків на батьківщину.

"Якщо ми запровадимо суворіші умови проживання і роботи в Литві для громадян України, які ухиляються від зобов’язань в Україні, і, якщо (вони) зможуть переїхати в сусідню країну і там такого режиму не буде — наскільки це буде ефективно? Це буде скоріше імітація", — сказав він.

Що відомо про зупинення надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку за кордоном

23 квітня українські консульства повідомляли про тимчасове призупинення консульських дій щодо громадян України призовного віку. Зокрема, про призупинення прийому громадян призовного віку Суспільному повідомили в українському консульстві у Польщі. Крім того, в "Паспортному сервісі" повідомляли, що через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ.

Станом на вечір 24 квітня, як передає "Радіо Свобода", у "Паспортному сервісі" у Варшаві документи подати можна: охочих заводять через чорний хід, адже основний вхід зачинений.

В МЗС наголосили, що рішення про призупинення процесу надання консульських послуг чоловікам призовного віку є тимчасовим і після набуття чинності закону про мобілізацію процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що військовозобов'язаним чоловікам з України можуть не подовжити право на перебування у Польщі. За його словами, українські громадяни не виконують свої обов’язки перед своєю державою. Також міністр заявив про готовність Польщі допомогти Україні у відправленні цих громадян, якщо їм не буде продовжено право на перебування в країні.