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У МЗС пояснили, чому консульства призупинили прийом громадян призовного віку, та коли будуть зняті обмеження
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У МЗС пояснили, чому консульства призупинили прийом громадян призовного віку, та коли будуть зняті обмеження

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МЗС, консульські послуги
МЗС, консульські послуги. Будівля Міністерства закордонних справ України, фото: УНІАН

У Міністерстві закордонних справ України пояснили, чому консульства призупинили прийом громадян призовного віку ще до введення в дію нового закону про мобілізацію.

Роз'яснення опубліковане на офіційному сайті МЗС.

"Тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви від визначеної в новому законі категорії громадян, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття ним чинності. Ми прагнемо уберегти громадян від ситуацій, коли замовлена послуга не зможе бути зрештою надана", — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що рішення про призупинення процесу надання консульських послуг чоловікам призовного віку є тимчасовим і після набуття чинності закону про мобілізацію процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог.

Також у МЗС уточнили, що заяви, подані до 23 квітня, будуть розглянуті та опрацьовані консульськими установами в повному обсязі.

23 квітня українські консульства повідомляли про тимчасове призупинення консульських дій щодо громадян України призовного віку. Зокрема, про призупинення прийому громадян призовного віку Суспільному повідомили в українському консульстві у Польщі. Крім того, в "Паспортному сервісі" повідомляли, що через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ.

Станом на вечір 24 квітня, як передає "Радіо Свобода", у "Паспортному сервісі" у Варшаві документи подати можна: охочих заводять через чорний хід, адже основний вхід зачинений.

Водночас готові паспорти люди отримати так і не можуть та планують писати скарги на електронну пошту ДП "Документ".

У ДП "Документ" у коментарі Суспільному уточнили, що офоомлення здійснюється у звичайному режимі, а видача документів технічно ще не доступна: процес налагоджується.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №10449 про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію.

16 квітня закон підписав голова Верховної ради Руслан Стефанчук, а згодом документ підписав і президент Володимир Зеленський.

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