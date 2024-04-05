Індія отримає два військові кораблі російського виробництва в найближчі кілька місяців. Один корабель, ймовірно, буде передано індійцям у вересні, а інший — на початку 2025 року.

Про це повідомили Bloomberg неназвані індійські чиновники.

Зазначається, що постачання кораблів відстає від графіка на два роки через війну в Україні.

Йдеться про підписану у 2018 році угоду між Індією та Росією про чотири кораблі, за якою два фрегати має виготовити Росія, інші два кораблі будуються в Індії у співпраці з РФ. Вони також відстають від графіка через пов’язані з війною проблеми з ланцюгом постачання.

За інформацією, ракетні фрегати зі стелс-системою мали використовувати газові турбіни українського виробництва. За словами високопосадовців, українсько-російська торгівля припинилася у 2014 році після російської анексії Криму, а Індія закупила турбіни за допомогою третьої країни.

Санкції США проти Росії за її війну в Україні призупинили постачання зброї до Індії, оскільки країни намагалися знайти платіжний механізм, який не порушував би санкції США. Водночас Індія та Росія змогли розв'язувати проблему платежів, повідомили посадовці без подробиць.

Як пише Bloomberg, Міністерство закордонних справ Індії, ВМС Індії та Міністерство оборони відмовилися від коментарів.

Попри закупівлю більшої частини зброї у США та Франції Росія залишається найбільшим постачальником військової техніки в Індію. Незалежний аналітичний центр SIPRI, який вивчає світову торгівлю зброєю, зазначає у звіті, що вперше за шість десятиліть Росія склала менше половини імпорту зброї в Індію.