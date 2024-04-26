Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Китай утриматися від допомоги Росії у війні проти України.

Відповідну заяву американський посадовець зробив після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, передає NBC News.

Блінкен повідомив, що Пекін надає Москві товари подвійного призначення, наприклад, верстати та мікроелектроніку. Це робить Китай найбільшим постачальником для оборонно-промислової бази РФ.

"Росії було б важко підтримувати своє вторгнення в Україну без підтримки Китаю", — заявив держсекретар Сполучених Штатів.

Водночас американський посадовець допустив можливість розширення санкцій Вашингтона проти Пекіна за допомогу Москві.

"У випадку зі США ми вже запровадили обмеження проти понад сотні китайських організацій, експортного контролю тощо. І ми повністю готові діяти, вживати додаткових заходів, і я дуже чітко сказав про це на своїх сьогоднішніх зустрічах", — додав Блінкен.

25 квітня держсекретар прибув до Китаю, аби обговорити гострі питання військової підтримки Росії з боку КНР, а також — загрозу нових санкцій.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Влада КНР обережно коментує війну: з одного боку не підтримала РФ, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення в Україну, а з іншого — не стала виступати проти вторгнення.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни. Всього до китайського документа увійшли 12 пунктів.

25 лютого CNN із посиланням на джерела, пов'язані з американською розвідкою поінформував, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У квітні представниця Держдепу Андреа Калан в коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак того, що Китай надсилає зброю Росії.

При цьому глава КНР уникає контактів з українським колегою. За період повномасштабної війни Сі один раз поговорив із президентом Володимиром Зеленським телефоном, тоді як двічі зустрівся з Путіним та провів із ним близько десятка телефонних і відео переговорів