Блінкен прибув з візитом до Китаю

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Китаю з місією обговорити гострі питання військової підтримки Росії з боку Пекіну, а також — загрозу нових санкцій США.

Про це пише Bloomberg.

Планується, що Ентоні Блінкен проведе переговори з високопоставленими чиновниками Комуністичної партії в економічному центрі Шанхаю. Потім — вирушить до Пекіна, де, можливо, зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Блінкен спробує переконати китайських чиновників припинити торгівлю, яка дозволила відновити оборонно-промислову базу Росії. Також на порядку денному територіальні претензії Пекіна щодо острова Тайвань і його агресія в Південнокитайському морі.

Зазначається, що минулого тижня президент США Джо Байден назвав Пекін "ксенофобним", пообіцяв посилити мита проти Китаю та розпочав розслідування судноплавної промисловості азійської країни.

Водночас Сі намагається залучити іноземних інвесторів до Китаю та відродити другу у світі економіку, оскільки вона бореться із затяжною кризою власності та низкою торговельних розслідувань з боку Європейського Союзу.

Як пише Bloomberg, нині є загроза нових санкцій з боку США для Китаю. Раніше цього місяця міністр фінансів Джанет Єллен повідомила офіційним особам у Пекіні, що китайські банки, які допомагають Росії у військових діях, можуть зіткнутися з новими санкціями США. Напередодні візиту Блінкена державні ЗМІ Китаю висловлювали розбіжність у спробі стабілізувати зв’язки з одночасним посиленням торговельного суперництва.

"Чому американська сторона перетворює звичайний візит на те, що виглядає як ультиматум?", — написала газета Комуністичної партії Global Times.

Блінкен приземлився в Китаї лише через кілька годин після того, як Сенат ухвалив пакет екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, який також може призвести до заборони популярного додатка для обміну відео TikTok, якщо він не відійде від своєї китайської материнської компанії ByteDance Ltd.

Припускають, що делегація США намагатиметься чітко донести до Пекіна політику, щоб запобігти будь-якій ескалації напруженості. Поїздка Блінкена також збігається з проведенням США та Філіппінами військових навчань поблизу спірного Південнокитайського моря та Тайваню.