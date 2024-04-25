НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Блінкен прибув з візитом до Китаю
КИТАЙСШАРОСІЯДИПЛОМАТІЯПодіїСвітПолітика

Блінкен прибув з візитом до Китаю

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Держсекретар Ентоні Блінкен
Державний секретар Ентоні Блінкен махає рукою після свого прибуття до Шанхаю, Китай, 24 квітня 2024 року. AP/Mark Schiefelbein

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Китаю з місією обговорити гострі питання військової підтримки Росії з боку Пекіну, а також — загрозу нових санкцій США.

Про це пише Bloomberg.

Планується, що Ентоні Блінкен проведе переговори з високопоставленими чиновниками Комуністичної партії в економічному центрі Шанхаю. Потім — вирушить до Пекіна, де, можливо, зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Блінкен спробує переконати китайських чиновників припинити торгівлю, яка дозволила відновити оборонно-промислову базу Росії. Також на порядку денному територіальні претензії Пекіна щодо острова Тайвань і його агресія в Південнокитайському морі.

Зазначається, що минулого тижня президент США Джо Байден назвав Пекін "ксенофобним", пообіцяв посилити мита проти Китаю та розпочав розслідування судноплавної промисловості азійської країни.

Водночас Сі намагається залучити іноземних інвесторів до Китаю та відродити другу у світі економіку, оскільки вона бореться із затяжною кризою власності та низкою торговельних розслідувань з боку Європейського Союзу.

Як пише Bloomberg, нині є загроза нових санкцій з боку США для Китаю. Раніше цього місяця міністр фінансів Джанет Єллен повідомила офіційним особам у Пекіні, що китайські банки, які допомагають Росії у військових діях, можуть зіткнутися з новими санкціями США. Напередодні візиту Блінкена державні ЗМІ Китаю висловлювали розбіжність у спробі стабілізувати зв’язки з одночасним посиленням торговельного суперництва.

"Чому американська сторона перетворює звичайний візит на те, що виглядає як ультиматум?", — написала газета Комуністичної партії Global Times.

Блінкен приземлився в Китаї лише через кілька годин після того, як Сенат ухвалив пакет екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, який також може призвести до заборони популярного додатка для обміну відео TikTok, якщо він не відійде від своєї китайської материнської компанії ByteDance Ltd.

Припускають, що делегація США намагатиметься чітко донести до Пекіна політику, щоб запобігти будь-якій ескалації напруженості. Поїздка Блінкена також збігається з проведенням США та Філіппінами військових навчань поблизу спірного Південнокитайського моря та Тайваню.

Топ дня
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
ЗСУ, Україна
Армія РФ тисне на кількох напрямках. Протягом минулої доби на фронті відбулося 104 бойових зіткнення — Генштаб
Українські військові 25-ї ОПДБр на Донеччині
Мільярд доларів від США для України і постачання ракет ATACMS. 792 день війни. Онлайн
ATACMS
США таємно передали Україні далекобійні ракети у березні. Держдеп підтвердив ЗМІ
Новобранці 3 ОШБр
США виділили військову допомогу Україні, дрони СБУ вразили нафтобазу у Смоленській області РФ. 791 день війни. Онлайн

Вибір редакції
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
Дізнайтесь більше
Прапор Німеччини
У Німеччині затримали чотирьох китайських шпигунів, серед них помічник політика з AfD
США, Філіппіни
США та Філіппіни розпочали масштабні військові навчання
Директор ФБР Крістофер Рей
Китайські хакери готуються атакувати інфраструктуру США — ФБР
Міністр закордонних справ КНР Ван Ї
Удар по Ізраїлю: Китай заявив про "право Ірану на самооборону"
На початок