В Україну з Росії вдалося повернуту 17-річну дівчину — Мінреінтеграції

Мінреінтеграції спільно із громадською спілкою "Українська мережа за права дитини" повернули в Україну з Росії 17-річну Мирославу, яка після повномасштабного вторгення опинилась в окупації.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

"У 2014 році вона залишилася без батьків. Півтора року тому всупереч власному бажанню дівчинку відправили із тимчасово окупованої території навчатися в Росію. Жила у гуртожитку і по суті була покинута напризволяще. Тим часом намагалася знайти хоч когось, хто міг би підтримати та допомогти", — йдеться у повідомленні.

Вудомстві зазначили, що інформація про місце перебування Мирослави надійшла в Україну від "небайдужих людей".

"Це і стало порятунком. За повернення дівчинки взялися представники Української мережі за права дитини у тісній співпраці з Мінреінтеграції в межах проєкту "Шлях додому". Увесь час були з нею на зв’язку. В тому числі на маршруті слідування. Чотири доби важкої дороги й ось нарешті вона вже в Україні", — йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції висловили вдячність радниці за допомогу у поверненні дівчини з РФ, зокрема: уповноваженій президента з прав дитини Дарʼї Герасимчук, МЗС, посольству України в Білорусі, генеральному консульству України в Любліні, Ковельській райдержадміністрації та Держприкордонслужбі. Особлива подяка – голові правління української мережі за права дитини Дар’ї Касьяновій.

17 квітня у Save Ukraine повідомили, що в Україну з тимчасово окупованих територій вдалося повернути шістьох дітей з їхніми сім'ями.

Станом на кінець січня 2024 року Україні вдалося повернути 518 дітей, серед яких 388 — ті, кого Росія депортувала на свою територію. Про це повідомляв омбудсмен Дмитро Лубінець.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.