У кількох регіонах Вірменії тривають акції протесту проти односторонніх поступок з боку вірменської влади Азербайджану в Тавушській області.

Про це повідомляє News Armenia.

Зокрема демонстранти перекрили автомагістраль Єреван — Мегрі на ділянці села Тігранашен в Араратській області країни. Дорога Єреван — Севан також перекрита на ділянці міста Мартуні в провінції Гегаркунік.

Зазначається, що протестувальників, які перекрили трасу Єреван — Мегрі, підтримують опозиційні вірменські політики Артур Саргсян і Агван Варданян, а з тими, хто заблокував трасу Єреван — Севан, знаходяться депутати від опозиції Арман Казарян і Мгер Саакян.

Раніше люди заблокували трасу Єреван — Гюмрі на перехресті села Хором в області Ширак на підтримку співвітчизників, які протестують у Тавуші.

Наприкінці березня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність влади передати чотири села під контроль Азербайджану на тлі виникнення спірних питань та побоювань відновлення бойових дій із Баку. Офіційний Баку заявив, що повернення його земель, які також включають кілька анклавів, повністю оточених територією Вірменії, є необхідною передумовою для мирної угоди, щоб покласти край тридцятилітньому конфлікту навколо регіону Нагірного Карабаху, який азербайджанська армія повернула у вересні минулого року.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через цей регіон розпочався у 1988 році. Тоді внаслідок цього, за різними даними, загинуло понад 30 000 осіб. Режим припинення вогню встановили лише у травні 1994 року.

Попри те, що перемир'я між сторонами було досягнуто, його періодично порушували.

У вересні 2023 року Азербайджан оголосив "антитерористичну операцію" у Нагірному Карабасі, унаслідок чого повернув регіон під свій контроль. Тоді до Вірменії прибули понад 50 тисяч біженців з цього регіону.

28 січня 2024 року Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес укладання мирного договору буде довгим.

Єреван пропонує провести демаркацію кордонів за останніми радянськими картами 1975 року, але Баку проти, пояснюючи це тим, що в 1970-х історичні землі Азербайджану були передані Вірменії. Нині переговори тривають.