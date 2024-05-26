Російська армія з різного озброєння масовано обстріляла Україну, майже 350 ув'язнених в Україні звільнили з-під варти для служби в армії та у Харкові зросла кількість загиблих через атаку на "Епіцентр" — Суспільне зібрало головні новини ранку 26 травня.

Нічна атака Росії на Україну

Командування Повітряних сил ЗСУ близько опівночі повідомило про рух кількох груп безпілотників на півдні та центрі України. Згодом Сили оборони півдня повідомили про роботу протиповітряної оборони в регіонах. Через кілька годин Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.

Кореспонденти Суспільного впродовж ночі повідомляли про вибухи на Хмельниччині, Київщині та Вінниччині.

Жителі Старокостянтинова на Хмельниччині розповіли про перебої зі світлом. На сайті Хмельницькобленерго немає інформації про аварійні вимкнення електроенергії. На Вінниччині внаслідок російської атаки є влучання в житловий будинок, повідомив керівник ОВА Сергій Борзов. Постраждали три людини. Вони відмовилися від госпіталізації.

Тим часом Польські Збройні Сили піднімали літаки через російську атаку на Україну. Там попередили, що задіяна польська та союзницька авіація, яка розпочала всі необхідні процедури.

У Харкові зросла кількість загиблих через атаку на "Епіцентр"

Кількість загиблих внаслідок атаки на "Епіцентр" збільшилася до 11 людей, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Контекст: 25 травня російські війська завдали удару по Харкову. Вибух у місті пролунав близько 16:02. Влучання відбулося в будівельний гіпермаркет. Відомо про 20 травмованих людей та ще 17 — вважаються зниклими безвісти.

Вʼязні в лавах ЗСУ

Майже 350 ув'язнених в Україні звільнили з-під варти для служби в армії після того, як набув чинності новий закон про мобілізацію, повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю New York Times. Нині влада отримала 4 300 заяв від засуджених і розглядає більшість із них.

Раніше в травні Малюська заявив, що Україна може поповнити свої лави від 10 до 20 тисячами засуджених, що також допоможе зменшити переповненість українських в'язниць.

Контекст: ув'язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК. Але до завершення їхнього терміну покарання має бути не більше трьох років. Для цього парламент 8 травня ухвалив відповідний законопроєкт.

Польща не проти, щоб ЗСУ атакували території РФ західною зброєю

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський не виступає проти завдання Збройними силами України (ЗСУ) ударів по російській території західною зброєю. Про це він заявив в інтерв'ю британській газеті The Guardian.

Сікорський стверджує, що Захід має припинити постійно обмежувати себе в тому, що робить для підтримки України. Він сказав, що Веймарська група підтримала широкомасштабну спробу заповнити великі прогалини в оборонних можливостях ЄС, які утворилися наприкінці холодної війни.

Контекст: президент України Володимир Зеленський в інтервʼю американській газеті The New York Times сказав, що Україна хоче використовувати зброю, яку надають західні партнери для атак по військових цілях на території РФ у якості захисту.