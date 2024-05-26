Повітряні Сили: вночі знищили 12 крилатих ракет і 31 "шахед"

У ніч проти 26 травня сили протиповітряної оборони у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях знищили 12 крилатих ракет і 31 "шахед", якими військо РФ атакувало Україну.
Про це зранку повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
За його даними, у ніч проти 26 травня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА, зокрема випустили:
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської обл. — РФ);
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. — РФ);
- 31 ударний БпЛА "Shahed-131/136" (пуски — Приморсько-Ахтарськ, Єйськ — РФ, мис Чауда — Крим).
В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 31 ударний БпЛА "Shahed-131/136".
"Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях", — повідомив Олещук.
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