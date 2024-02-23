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Вірменія заморозила участь в ОДКБ — Пашинян
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Вірменія заморозила участь в ОДКБ — Пашинян

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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Фото: AP

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у підготовці до нової війни та прагненні захопити нові території Вірменії. Також він заявив, що участь Вірменії в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) була "заморожена".

Про це вірменський політик сказав в інтерв'ю France 24.

На думку Пашиняна, азербайджанський президент Ільхам Алієв "хоче не мирного договору, заснованого на взаємному визнанні територіальної цілісності, а планує захоплення нових територій у Вірменії".

Нікол Пашинян також розкритикував позицію російської влади. Він стверджує, що кілька місяців тому Росія відкрито закликала вірменське населення скинути владу. За його словами, "ця пропаганда з Москви проти нього не слабшає".

Пашинян також висловив стурбованість викраденням у Вірменії росіянина Дмитра Сетракова, який виїхав від мобілізації, російськими солдатами, назвавши це викраденням.

"Ми не можемо терпіти незаконні дії на нашій території", — сказав Нікол Пашинян і пригрозив наслідками у випадку, якщо вимоги Єревана залишаться без відповіді.

Водночас Пашинян стверджує, що питання про збереження російської військової бази у Вірменії не стоїть на порядку денному.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через цей регіон розпочався у 1988 році. Тоді внаслідок цього, за різними даними, загинуло понад 30 000 осіб. Режим припинення вогню встановили лише у травні 1994 року.

Попри те, що перемир'я між сторонами було досягнуто, його періодично порушували.

У вересні 2023 року Азербайджан оголосив "антитерористичну операцію" у Нагірному Карабасі, унаслідок чого повернув регіон під свій контроль. Тоді до Вірменії прибули понад 50 тисяч біженців з цього регіону.

28 січня Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес укладання мирного договору буде довгим.

Єреван пропонує провести демаркацію кордонів за останніми радянськими картами 1975 року, але Баку проти, пояснюючи це тим, що в 1970-х історичні землі Азербайджану були передані Вірменії. Нині переговори тривають.

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