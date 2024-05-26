На війні в Україні Росія втратила понад пів мільйона військових — Генштаб

Станом на ранок 26 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 501 190 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1110 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7662 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 14803 (+17) од,
- артилерійських систем — 12953 (+24) од,
- РСЗВ — 1083 (+1) од,
- засоби ППО — 814 (+0) од,
- літаків — 357 (+1) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10425 (+11),
- крилаті ракети — 2209 (+0),
- кораблі /катери — 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17639 (+31) од,
- спеціальна техніка — 2111 (+7).
Дані уточнюються.
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