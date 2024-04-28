Членкиня Палати представників Конгресу США Діна Тайтус поінформувала, що внесла до Палати законопроєкт про запровадження санкцій проти 44 азербайджанських посадовців у зв'язку з етнічними чистками вірмен в Арцаху (територія невизнаного Нагірного Карабаху).

Про це американська політикиня повідомила у соцмережі X.

"Я щойно представила закон про перегляд санкцій щодо Азербайджану, щоб вжити заходів проти 44 азербайджанських чиновників після етнічної чистки вірмен з Арцаху та насильницького придушення політичної опозиції", — йдеться у дописі Тайтус.

Вона наголосила, що Сполучені Штати повинні зайняти "рішучу позицію проти геноциду вірмен".

Водночас у Вірменії продовжуються протести, які розпочались 19 квітня, після того, як влада країни та Азербайджан домовились про делімітацію кордону. Зокрема демонстранти знову перекрили автомагістраль Єреван — Мегрі на ділянці села Тігранашен в Араратській області країни. У межах цього процесу Єреван віддав Баку чотири села Тавушської області, які з 1990-х років перебували під контролем Вірменії.

Як повідомляє News Armenia, посилаючись на дані уряду, станом на 28 квітня, на підставі геодезичних вимірювань на кордоні між Вірменією та Азербайджаном у межах робіт з уточнення координат встановлено 28 прикордонних стовпів, що становить близько 35% запланованих робіт.

Наприкінці березня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність влади передати чотири села під контроль Азербайджану на тлі виникнення спірних питань та побоювань відновлення бойових дій із Баку. Офіційний Баку заявив, що повернення його земель, які також включають кілька анклавів, повністю оточених територією Вірменії, є необхідною передумовою для мирної угоди, щоб покласти край тридцятилітньому конфлікту навколо регіону Нагірного Карабаху, який азербайджанська армія повернула у вересні минулого року.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через цей регіон розпочався у 1988 році. Тоді внаслідок цього, за різними даними, загинуло понад 30 000 осіб. Режим припинення вогню встановили лише у травні 1994 року.

Попри те, що перемир'я між сторонами було досягнуто, його періодично порушували.

У вересні 2023 року Азербайджан оголосив "антитерористичну операцію" у Нагірному Карабасі, унаслідок чого повернув регіон під свій контроль. Тоді до Вірменії прибули понад 50 тисяч біженців з цього регіону.

28 січня 2024 року Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес укладання мирного договору буде довгим.

Єреван пропонує провести демаркацію кордонів за останніми радянськими картами 1975 року, але Баку проти, пояснюючи це тим, що в 1970-х історичні землі Азербайджану були передані Вірменії. Нині переговори тривають.