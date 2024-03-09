Вірменія розглядає можливість членства в ЄС та тлі суперечностей з РФ — Reuters

Вірменія розглядає можливість подання заявки на членство в Європейському Союзі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна.

Зазначається, що Єреван прагне налагодити тісніші зв'язки із Заходом на тлі напруженості зі своїм "традиційним союзником" Росією.

"Багато нових можливостей сьогодні в основному обговорюються у Вірменії, і це не буде секретом, якщо я скажу, що це включає членство в Європейському Союзі", — сказав Мірзоян.

Як пише Reuters, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян з моменту свого приходу до влади у 2018 році поглибив звʼязки з Заходом, при цьому викликаючи "гнів" Росії.

Єреван також звинувачує Росію в тому, що Москва не в змозі захистити її від давнього суперника — Азербайджану.