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Зеленський закликав партнерів якнайшвидше доставити зброю для ЗСУ
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Зеленський закликав партнерів якнайшвидше доставити зброю для ЗСУ

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Зеленський
Президент Володимир Зеленський. Президент України

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів якнайшвидше доставити зброю для українських воїнів та подолати всі російські схеми обходу санкцій.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

"Головне зараз – швидкість. Швидкість реалізації домовленостей із партнерами про постачання зброї для наших воїнів. Швидкість подолання всіх російських схем обходу санкцій. Швидкість пошуку політичних рішень для того, щоб захистити життя від російського терору. Кожен лідер, який не втрачає часу, є рятівником життя. Кожна держава, яка вміє діяти оперативно, захищає світовий порядок, заснований на правилах", — написав Зеленський.

Президент подякував усім, хто допомагає українцям відновлювати нормальне життя після російських ударів, і всім, хто допомагає Силам оборони "захищати міста й села України від російського зла".

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.

23 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже 61 мільярд доларів.

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