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Командир 93-ї бригади Паліса: "Я проти демобілізації до завершення війни"
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Командир 93-ї бригади Паліса: "Я проти демобілізації до завершення війни"

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Командир 93-ї бригади Паліса про демобілізацію
Командир 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Павло Паліса під час інтерв'ю Суспільному, 18 квітня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Брамський

Командир 93-ї ОМБр "Холодний Яр", полковник Павло Паліса заявив, що він проти демобілізації до кінця війни. Про це він сказав в інтерв’ю Суспільному.

“Поясню, чому. Найперше: люди, які зараз в строю тривалий час, – головні носії бойового досвіду. І цей досвід їм треба буде передати. Наступний момент: 36 місяців. Після 36 місяців можна вважати, що вже те майбутнє, за яке ми боремося, настало? Ні”, – зазначив військовий.

За словами Паліси, ситуацію з фізичною і моральною втомою військовослужбовців, які вже у війську, може покращити залучення до лав Сил оборони більшої кількості людей.

“Ми отримаємо змогу проводити ротації частіше, з більшою періодичністю відновлювати боєздатність підрозділів, таким чином зменшимо їхній час перебування на передньому краї. Фізичне і психологічне навантаження зменшиться. У бійців буде можливість відпочити, побути з сім'єю. А в командирів буде можливість більше часу приділити тренуванням і впровадженням тих моделей бою, які зараз актуальні”, – наголосив він.

93-тя бригада під командуванням Павла Паліси зараз тримає оборону на Бахмутському напрямку.

Про ситуацію на фронті, плани росіян, а також нестачу людей у силах оборони – дивіться та читайте інтерв'ю з Павлом Палісою у проєкті Суспільного "Ремовська Інтерв’ю" на Youtube-каналі Суспільне Новини та нашому сайті у четвер, 25 квітня.

Демобілізація: що відомо

11 квітня Верховна рада України в другому читанні ухвалила законопроєкт про мобілізацію №10449 — без норми про демобілізацію. Перед розглядом закону в другому читанні з його редакції за зверненням головнокомандувача ЗСУ Сирського та міністра оборони Умєрова прибрали положення, що встановлювало демобілізацію через 36 місяців служби.

Питання демобілізації мають розглянути в окремому законопроєкті, який зараз вже в розробці, повідомили в Міноборони. За словами речника міністерства Лазуткіна, першу версію законопроєкту мають подати до парламенту "протягом найближчих місяців".

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