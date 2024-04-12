Законопроєкт про мобілізацію ухвалили без частини про демобілізацію — її виключили на комітеті за день до винесення на голосування. Водночас пообіцяли розглянути окремо, втім на це знадобиться кілька місяців.

Це викликало багато запитань, зокрема серед військових. Думки різняться: частина говорить про повну демотивацію та несправедливість, інші — про те, що демобілізацію після 36 місяців служби дійсно неможливо провести у нинішніх умовах.

Що про цю версію законопроєкту говорить військовий, який перебуває на "нулі", та бойова медикиня, яка лікує поранених протягом десяти років — у проєкті Суспільного "Думка".

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