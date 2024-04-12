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Демобілізація. Як військові реагують на її виключення із закону. СУСПІЛЬНЕ | ДУМКА
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Демобілізація. Як військові реагують на її виключення із закону. СУСПІЛЬНЕ | ДУМКА

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Законопроєкт про мобілізацію ухвалили без частини про демобілізацію — її виключили на комітеті за день до винесення на голосування. Водночас пообіцяли розглянути окремо, втім на це знадобиться кілька місяців.

Це викликало багато запитань, зокрема серед військових. Думки різняться: частина говорить про повну демотивацію та несправедливість, інші — про те, що демобілізацію після 36 місяців служби дійсно неможливо провести у нинішніх умовах.

Що про цю версію законопроєкту говорить військовий, який перебуває на "нулі", та бойова медикиня, яка лікує поранених протягом десяти років — у проєкті Суспільного "Думка".

"Думка" — це проєкт Суспільне Новини, де ми збираємо людей з різним досвідом та позицією щодо важливих питань. А також запитуємо експертів про їхню оцінку.

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