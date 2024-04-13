Законопроєкт про демобілізацію вже в роботі — Міноборони

Законопроєкт про демобілізацію вже в роботі, і протягом найближчих місяців з’явиться версія, яка потрапить до парламенту.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новин" сказав речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Є певні напрацювання, адже в законопроєкті про мобілізацію, в тій версії, яка пройшла перше читання, вже були прописані деякі норми. Це тема і важлива, і чутлива для суспільства", — зазначив він.

Лазуткін наголосив, що замінити людей, які мають бойовий досвід, треба підготовленими бійцями, і тому акцент наразі робиться на законі про мобілізацію та покращенні обліку військовослужбовців.

Речник також зауважив, що термін 8 місяців для подання законопроєкту до парламенту наразі прибрали з офіційних джерел, і, ймовірно, подання відбудеться швидше.

"Але одна справа розробити законопроєкт, але потім ще провести його через парламент. Ми бачили непростий шлях закону про мобілізацію, тисячі правок", — додав Лазуткін.

Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію без норми про звільнення військових. Вилучення норми про демобілізацію із законопроєкту ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і підтримав міністр оборони Рустем Умєров. Питання демобілізації мають розглянуті в окремому законопроєкті.