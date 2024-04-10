Членкиня Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз прокоментувала те, що із законопроєкту про мобілізацію прибрали положення, що встановлювало демобілізацію через 36 місяців служби.

Відповідну заяву парламентарка зробила у розмові зі Суспільним.

"Безпосередньо ключовою новиною, я думаю, є те, що за зверненням головнокомандувача ЗСУ, міністра оборони, уряду на голову ВРУ, який своєю чергою звернувся на Комітет, було знято норму про звільнення з військової служби під час дії воєнного стану", — зазначила Фріз.

Нардепка нагадала, що у редакції, яка була проголосована в першому читанні, норма звучала наступним чином: 36 місяців безперервної військової служби й звільнення, за рішенням Ставки верховного головнокомандувача.

"Комітет розглядав цей блок лише у контексті рішення Ставки та було ухвалене рішення про те, що це є неконституційно, що терміни та питання звільнення — прерогатива Верховного головнокомандувача, було залишено, що 36 місяців безперервної військової служби, за указом президента. На кшталт того, як зі строковиками", — пояснила парламентарка.

Фріз підкреслила, що 9 квітня відповідну норму було знято із розгляду.

"Мотивація, що це звернулись військові, аргументація і також рекомендація про кінцеві положення вказана, що уряд має розробити відповідний законопроєкт щодо ротацій, звільнення та медично-соціального відновлення", — повідомила нардепка.

На думку парламентарки, "відсутність чіткого алгоритму звільнення з військової служби під час дії воєнного стану є негативним чинником, який впливає на питання мобілізації та сприяє збільшенню кількості ухилянтів".

"Люди мають розуміти і влада має чесно говорити з людьми стосовно алгоритмів призову, викладаючи туди не лише заходи впливу, а в тому числі й мотиваційні чинники та механізмів звільнення", — наголосила Фріз.

Нардепка висловила сподівання, що норма в 36 місяців буде повернута парламентом, якщо він хоче проявити політичне лідерство в такому суспільно-резонансному питанні, як мобілізація.

Що відомо про законопроєкт стосовно мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.