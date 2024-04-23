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Байден обговорив з Урсулою фон дер Ляйєн допомогу Україні
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Байден обговорив з Урсулою фон дер Ляйєн допомогу Україні

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Байден з Урсулою фон дер Ляєн
Президент США Джо Байден і президентка Євросоюзу Урсула фон дер Ляєн під час саміту G20 у Нью-Делі, Індія, 9 вересня 2023 року. AP/Evelyn Hockstein

Президент США Джо Байден обговорив із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн надання військової та фінансової допомоги Україні.

Про це американський президент повідомив на платформі Х (колишній Twitter).

"Розмовляв сьогодні з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити нашу непохитну підтримку України під час її захисту від російської агресії. Постійна міжнародна підтримка є життєво важливою для боротьби України за свободу", — написав Джо Байден.

Палата представників Сполучених Штатів 20 квітня проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

19 квітня, у Білому домі також заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги Україні буде схвалений Палатою представників.

20 квітня дідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що американський Сенат голосуватиме за допомогу Україні у вівторок, 23 квітня. Для цього сенатори вийдуть із перерви.

Що відомо про законопроєкт щодо допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту у світі.

16 квітня спікер Палати представників Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

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