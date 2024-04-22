Допомога Україні: Сенат США голосуватиме за законопроєкт 23 квітня

Голосування в Сенаті Конгресу США за законопроєкт, який включає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, заплановане на 23 квітня.

Про це йдеться в розкладі роботи Сенату, передає Укрінформ.

"У вівторок, 23 квітня, заплановані два поіменних голосування близько 13:00", — йдеться у розкладі.

У переліку згадується законопроєкт H.R.815 щодо іноземної допомогти, який вже був ухвалений Сенатом у лютому.

Це означає, що законодавчий пакет, ухвалений Палатою представників у суботу, розглядатиметься в верхній палаті як законопроєкт уже розглянутий і проголосований Сенатом раніше, однак до якого внесені зміни. Це спрощує процедуру його ухвалення – в порівнянні з тим, якби сенатори реєстрували і розглядали новий проєкт закону.

Палата представників Сполучених Штатів 20 квітня проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

19 квітня, у Білому домі також заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги Україні буде схвалений Палатою представників.

20 квітня дідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що американський Сенат голосуватиме за допомогу Україні у вівторок, 23 квітня. Для цього сенатори вийдуть із перерви.

Що відомо про законопроєкт щодо допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту у світі.

16 квітня спікер Палати представників Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.