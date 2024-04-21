Рішення Палати представників США щодо ухвалення пакета допомоги для України створює більшу безпеку для всіх нас в Європі та у Північній Америці.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Я вітаю, що Палата представників США ухвалила великий новий пакет допомоги для України. Україна використовує зброю, що надається союзниками по НАТО, щоб знищувати військовий потенціал Росії. Це створює більшу безпеку для всіх нас в Європі та у Північній Америці", — написав Столтенберг у Твіттері.

19 квітня на засіданні Ради НАТО-Україна міністри оборони країн НАТО домовилися надати подальшу військову підтримку Україні, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Що відомо про законопроєкт щодо допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю. Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту у світі.

16 квітня спікер Палати представників Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників Сполучених Штатів 20 квітня проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

Напередодні, 19 квітня, у Білому домі також заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги Україні буде схвалений Палатою представників.

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що американський Сенат голосуватиме за допомогу Україні у вівторок, 23 квітня. Для цього сенатори вийдуть із перерви.