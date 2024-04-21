РФ, ймовірно, активізує ракетні і дронові удари у найближчі тижні — ISW

Російські війська, найімовірніше, активізують поточні наступальні операції, а також ракетні удари та атаки безпілотників у найближчі тижні, щоб скористатися слабкістю українського озброєння поки не надійшла військова допомога від союзників.

Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.

В ISW зазначили, що російські війська продовжували, а в деяких районах активізували наступальні операції, ймовірно, використовуючи аномально посушливі весняні умови і нестачу техніки у Сил оборон до прибуття обіцяної західної військової допомоги.

Аналітики також зазначають, що російські сили також намагалися використати ослаблений потенціал протиповітряної оборони України у спробі зруйнувати українську енергосистему та завдати довгострокової шкоди інфраструктурі та оборонно-промисловому потенціалу

"Очікуване прибуття американської безпекової допомоги, ймовірно, посилило ці міркування для армії РФ, і російське військове командування, ймовірно, посилить наступальні операції та ракетні удари та удари безпілотників, щоб досягти оперативно-важливих ефектів, яких, безумовно, стане важче досягти проти добре забезпечених українських сил", — йдеться у звіті.

В Інституті зазначили, що фахівці, російські війська досягли лише тактичних успіхів за останні 6 місяців погіршення ситуації в Україні і навряд чи зможуть досягти прориву, який би зруйнував лінію фронту.

"Російські війська все ще можуть досягти значних успіхів в оперативному плані протягом наступних тижнів і можуть віддавати пріоритет секторам фронту, де українська оборона виглядає відносно нестабільною, зокрема на захід від Авдіївки, або ділянкам фронту, де російські війська знаходяться в межах досяжності оперативно-важливих об’єкта, наприклад біля Часового Яру", — йдеться у звіті.

Аналітики припускають, що російські сили можуть сподіватися, що посилені ракетні удари та удари безпілотників, що тривають і, можливо, зможуть зруйнувати українську енергосистему і змусити Україну боротися з гуманітарною кризою поряд з оборонними операціями, що продовжуються.

"Російські війська також можуть змінити свій набір цілей, щоб завдати удару по транспортній інфраструктурі, щоб обмежити здатність України достатньо розподілити живу силу та матеріальні засоби на критичних ділянках фронту. 19 квітня російські війська завдали потужних ударів по транспортній інфраструктурі в Дніпропетровській області, і можуть мати намір розширити ці удари найближчими тижнями, щоб перекрити українські наземні лінії зв’язку"", — вважають в ISW.

Аналітики також припускають, що російські війська, ймовірно, також вирішать скористатися слабкістю ППО вздовж фронту та у найближчі тижні посилять бомбові в надії завдати широкомасштабної шкоди українським оборонним позиціям до того, як для російської авіації стане більш ризиковано завдавати таких ударів на тлі покращеної української позиції ППО.

Що відомо про законопроєкт щодо допомоги США Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю. Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту у світі.

16 квітня спікер Палати представників Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників Сполучених Штатів 20 квітня проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

Напередодні, 19 квітня, у Білому домі також заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги Україні буде схвалений Палатою представників.

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що американський Сенат голосуватиме за допомогу Україні у вівторок, 23 квітня. Для цього сенатори вийдуть із перерви.