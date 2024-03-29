Президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, за скликання якої відповідав новий секретар Ради нацбезпеки Олександр Литвиненко.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Зеленського, під час засідання обговорили російський масований обстріл об'єктів української енергетики у ніч на 29 березня.

Президент розповів, що прем'єр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, керівники правлінь "Укренерго" та "Нафтогазу" Володимир Кудрицький і Олексій Чернишов доповіли про завдану шкоду та відновлювальні роботи.

Глава держави зазначив, що у цьому контексті дискутували щодо найбільш дієвих способів фізичного захисту та їхнє запровадження.

"Цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС. Терорист хоче повторення екологічної катастрофи у Херсонській області. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться й російська війна, якщо вчасно не зупинити її в Україні", — наголосив Зеленський.

Окрім цього, під час Ставки порушили тему контрактів на постачання зброї та боєприпасів на найближчий час і на перспективу.

"На перший план вийшла потреба в ППО. Через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси. Доручив посилити роботу з партнерами. Розраховуємо на їхню швидку реакцію", — додав президент.

Масований обстріл України 29 березня

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Через ракетний обстріл України Польща підіймала в небо літаки для моніторингу ситуації у власному повітряному просторі.